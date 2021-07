LATINA – L’Anfitratro Academy di Latina torna in scena questa sera e domani al teatro Spazio Vitale di Nettuno con I miserabili, danza & musical On stage. Si tratta della rappresentazione del romanzo di Victor Hugo per la regia di Valeria Vallone e Luca Velletri. Danzatori e cantanti faranno rivivere la storia ventennale di Jean Valjean, Cosette, Fantine e gli altri protagonisti del romanzo ottocentesco che narra dei “miserabili”.

Ne abbiamo parlato con la stessa regista Valeria Vallone