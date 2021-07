Latina, Nicoletta Zuliani lascia il Pd. Presentate le dimissioni

LATINA – Nicoletta Zuliani lascia il Pd ed entra nel gruppo misto. Zuliani, capogruppo in Consiglio comunale, membro dei direttivi del partito, ha dato le dimissioni, presentando richiesta di adesione al gruppo Misto. Alla base della decisione, secondo le prime indiscrezioni, la decisione del partito di presentarsi alle prossime elezioni amministrative a sostegno di Damiano Coletta, rinunciando al proprio simbolo.

«La prospettiva di rinunciare al simbolo del Pd, la scelta di appoggiare Coletta incondizionatamente, e l’elevata conflittualità interna sono per me condizioni insostenibili. Rinunciare al simbolo significa abdicare alla propria identità – spiega Zuliani – e disconoscere quanto abbiamo rappresentato e fatto in questi 5 anni e lasciarsi annettere da una forza civica che non ha mai affrontato sul serio questioni come rifiuti, personale, cultura, Marina di Latina, urbanistica e sudditanza alla Segreteria generale».