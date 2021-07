Le banche lasciano Latina, il grido d’allarme della Uilca

LATINA – In occasione della conferenza prevista per Il prossimo 8 luglio dalle 9.30 alle 10.30, la UILCA e la UIL di Latina, insieme alla UILCA di Roma e del Lazio, presenteranno i dati elaborati nello studio sul sistema creditizio territoriale e laziale, con approfondimenti sull’inizio del disimpegno (chiusura) degli sportelli bancari, ricadute occupazionali, credito, impieghi ed altri importanti aspetti. Nel Lazio, solo per citare qualche dato, si sono persi mille posti di lavoro nell’ultimo anno, mentre per quanto riguarda la chiusura degli sportelli nel territorio Pontino, è un processo ancora in fase iniziale.

Ne abbiamo parlato su Radio Immagine con Alessio Storace responsabile Dipartimento NTS UILCA di Roma e del Lazio