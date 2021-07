Le discoteche non ci stanno: “Dopo 16 mesi di stop, per noi regole assurde”

LATINA – Hanno chiesto un incontro con il prefetto di Latina e sono pronti a dare battaglia i gestori delle discoteche che a breve potranno riaprire dopo 16 mesi di stop ma con regole che vengono giudicate dagli addetti al settore “Davvero fuori contesto. Ci sentiamo l’ultima ruota del carro in un paese che sta ripartendo, lasciando completamente fuori il mondo della notte”.

Già la scorsa estate si erano riscontrati problemi con locali non autorizzati che svolgevano lo stesso servizio, ora però, con 16 mesi di chiusura alle spalle, la situazione si complica: “Per noi ci sono regole ferree: segnalare chiunque, tenere nomi e cognomi, green pass, 50% della capienza, ma nessuno a Latina si è reso conto che praticamente ovunque ci sono locali alternativi che fanno intrattenimento musicale senza regole? E’ pieno di gente ovunque e noi però dobbiamo rispettare regole assurde”. E’ amareggiato e molto arrabbiato Rino Polverino, titolare del 24 Mila Baci di Latina: “Posso anche fare la metà degli ingressi per cercare di sopravvivere, ma è insensato se poi ovunque i limiti non si rispettano. Serate in spiaggia, in terrazza, nei chioschi, tutti senza mascherine e senza controllo, e allora, perché io sì? Conviene anche a me allora aprire un bar ristorante e fare lo stesso tipo di serata che faccio sempre, ma senza pagare le autorizzazioni necessarie per essere una discoteca. Anzi, il mio prossimo locale lo chiamerò proprio così: Abusivo”.

