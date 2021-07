L’estate al Parco Vasco De Gama con la cooperativa Il Quadrifglio

LATINA – Il parco Vasco de Gama di Foce Verde a Latina si è trasformato. “Dopo un lungo periodo di abbandono il Comune di Latina ha messo al bando l’area verde e, insieme, abbiamo pensato a restituirla alla comunità”, dice il presidente della cooperativa Il Quadrifoglio di Latina, Fabrizio Gasparetto, presentando la stagione estiva che si terrà per tutto il mese di luglio.

“L’impegno è stato quello di riqualificare una vasta area troppo spesso vittima di vandali e, con l’arrivo dell’estate abbiamo scelto di realizzare un cartellone di eventi che desse alle famiglie e ai bambini la possibilità di godere di uno spazio all’aperto, ordinato e pulito. Per loro abbiamo organizzato incontri gratuiti di teatro-musica e teatro-famiglie, animazione con “i giochi di una volta” tutti i venerdì, letture sotto gli alberi”.

I prossimi appuntamenti in programma prevedono domani, venerdì, i “giochi di una volta” con corsa con il sacco, tiro alla fune e molti altri, alle 21.30 è previsto invece il concerto Rock Retrò e sabato alle 21 lo spettacolo teatrale a cura di Opera Prima con “Suoni di fiaba”. L’ingresso, per tutti gli eventi, è gratuito.