L’ICS Beach Volley Tour Lazio arriva nel weekend a Sperlonga

SPERLONGA – Sperlonga accoglie anche quest’anno l’ICS Beach Volley Tour Lazio nella splendida location del lido Altamarea, dove sabato 10 e domenica 11 luglio si sfideranno le migliori coppie del circuito nel 4° appuntamento del torneo targato FIPAV Lazio, Istituto per il Credito Sportivo e Regione Lazio.

Un’edizione, quella del 2021, fortemente incentrata sul concetto di ripartenza in seguito all’anno e mezzo di stop dell’attività dovuta alla pandemia. Il Comitato Regionale presieduto da Andrea Burlandi e l’Istituto per il Credito Sportivo guidato da Andrea Abodi hanno rilanciato il tradizionale appuntamento sulla sabbia, vedendo innalzare il livello qualitativo dell’organizzazione e delle coppie iscritte. Uno spettacolo che continua, di settimana in settimana, coinvolgendo i migliori beacher italiani. Dopo i due appuntamenti di Terracina e la tappa della scorsa settimana a San Felice Circeo (che ha visto trionfare Ditta-Culiani nel femminile e Manni-Bonifazi nel maschile), la kermesse conclude il suo tour sul litorale pontino (successivamente ci saranno altre due tappe su quello romano) proprio a Sperlonga, in una delle spiagge più belle della regione.

Oltre alle coppie che arriveranno dal campionato nazionale, in corso a Montesilvano, sono diversi i team già iscritti (25 in totale) che si candidano al successo di tappa. Nel femminile le numero 1 del tabellone sono la “padrona di casa” sperlongana Arianna Barboni e Roberta Casani, ma tra le favorite figurano anche Lusenti-Ceracchi, Rocci-Indoni, Zanon-Sava e Fiore-Mordecchi. Nel maschile spiccano i nomi di Skoreiko-Sambucci, Zangrillo-Tretto, Schiavone-Guasco e Vecchioni-Maestri. Le prime sfide andranno in scena a partire dalle ore 8.30 del sabato, le finali per il successo di tappa (trasmesse in diretta sulla pagina Facebook FIPAV Lazio) sono previste invece domenica dalle ore 15. L’ICS Beach Volley Tour Lazio vede, al momento, Ranghieri-Manni e Lantignotti-Michieletto in vetta alla classifica generale, rispettivamente nel maschile e nel femminile.