Lo aggredisce per rubargli spesa e bici, arrestato 23enne di Terracina

SAN FELICE CIRCEO – Questa notte, a San Felice Circeo, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Terracina, hanno arrestato un 23 enne del posto per rapina aggravata. Il giovane poche ore prima, aveva aggredito e minacciato un 42 enne del posto, impossessandosi, con la forza, della sua bicicletta, di una somma di 30 euro in contanti e anche della busta della spesa. Il malcapitato è stato costretto a rivolgersi alle cure dell’ospedale civile di Terracina, dove gli sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Le tempestive ricerche dell’autore, da parte dell’Arma hanno permesso di rintracciarlo e identificarlo anche in base alla descrizione della vittima, recuperando parte della refurtiva poi restituita all’avente diritto. L’arrestato verrà sottoposto al rito direttissimo.