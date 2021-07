Morto stanotte nella sua abitazione l’ex sindaco di Cisterna Mauro Carturan

CISTERNA – E’ morto questa mattina l’ex sindaco di Cisterna Mauro Carturan. Aveva 62 anni. da qualche giorno aveva annunciato sulla sua pagina Facebook che si sarebbe ricandidato a sindaco dalla città dopo la sfiducia arrivata a metà del suo mandato. Sarebbe stata la quinta candidatura per la carica di primo cittadino riuscendo per tre elezioni. Secondo le primissime informazioni sarebbe morto per un malore mentre era in casa.

MEDICI – Il presidente della Provincia Carlo Medici, l’intero Consiglio provinciale e tutta la struttura amministrativa dell’ente esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Mauro Carturan, più volte componente dell’assise provinciale e a lungo protagonista della vita politica e amministrativa dell’ente di via Costa.

CALANDRINI – “Mi unisco al dolore della comunità di Cisterna per l’improvvisa scomparsa dell’ex sindaco Mauro Carturan. Con Mauro siamo stati alleati e avversari, ma anche nei momenti più duri non è mai venuto meno il rispetto e la stima reciproca. Gli riconosco una passione smisurata per la politica e un amore intenso per la sua città che lo ha portato a volersi candidare a più riprese sfidando se stesso prima di tutto. È stato un combattente e so che avrebbe combattuto ancora per il bene di Cisterna. Le mie condoglianze alla famiglia, agli amici, e alla città di Cisterna tutta”. Lo dichiara il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia sen. Nicola Calandrini