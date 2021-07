PONZA – Un divieto di avvicinamento è stato notificato ieri dai Carabinieri a un 43 enne di Roma. Il provvedimento è stato emesso dopo le indagini svolte dal comando di Tor Bella Monaca, dalle quali è emerso come il destinatario della misura, con ripetute minacce e maltrattamenti, avesse indotto in stato di agitazione e paura non solo moglie e figlie ma anche il suocero.