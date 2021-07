Serata sociale con il forum ‘015 di Latina

LATINA – Giovedì 22 luglio alle ore 19,30 a Latina si terrà un appuntamento popolare per una serata dedicata alla riflessione sociale e alla ricreazione. Le organizzazioni aderenti al Forum ‘015, ACAI, ACLI, COLDIRETTI, CLAAI ed UN.I.COOP, hanno programmato un incontro con l’attrice e regista Karin Proia e il sociologo e direttore del Centro Internazionale Studi Famiglia Francesco Belletti per parlare del tema sociale della famiglia. Si parte dal romanzo e film “Una Gita a Roma” di Karin Proia per poi approfondire possibili risposte e soluzioni pubbliche per le priorità della famiglia con Francesco Belletti. Saluterà i partecipanti il Vescovo di Latina Mons Mariano Crociata, che incontrerà le rappresentanze delle associazioni. L’appuntamento si svolgerà nell’anfiteatro della Curia dove verranno anche proiettate scene del film che ha nel cast Claudia Cardinale, Philip Leroy e le musiche del Maestro Nicola Piovani. La serata proseguirà con una degustazione offerta da aziende agricole locali. Per le Organizzazioni del Forum ‘015 continua l’impegno per un coinvolgimento popolare per rispondere alle esigenze delle persone e per creare partecipazione.

Le organizzazioni del Forum ‘015 hanno scelto tale formula per coniugare la partecipazione popolare, anche ricreativa, in una fase storica delicata, per proporre pubblicamente adeguate soluzioni per politiche per le famiglie. Ciò non solo per la dimensione statale, ma anche per quella amministrativa e locale.

E’ evidente che il nucleo familiare, nel nostro contesto, è anche il principale riferimento per la maggior parte delle attività economiche, dagli artigiani agli agricoltori, passando per i commercianti. La famiglia è una priorità sociale e a Latina vorremmo che fosse all’ordine del giorno della comunità, offrendo soluzioni.