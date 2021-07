Successo per l’Italia del volley nel palazzetto di Cisterna

Successo azzurro contro l’Argentina nel primo test match giocato a Cisterna di Latina contro l’Argentina e finito 3 a 1 per l’Italia. Si replicherà oggi sempre alle ore 18 e sempre a Cisterna. La squadra di Blengini ha giocato a sprazzi, a causa di una preparazione che andrà rifinita nei prossimi giorni in vista di Tokyo. Alcuni titolari sono mancati di brillantezza ma in questa fase, che precede il viaggio Olimpico, è assolutamente normale. Zaytsev e compagni comunque hanno saputo mettere in campo tutto la loro esperienza che alla fine è risultata determinanti ai fini dell’esito del match.