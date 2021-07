Terracina, operazione Estate Sicura, denunciate due persone dai Carabinieri

Fine settimana di controlli sul territorio per i carabinieri della stazione di Terracina che nell’ambito dell’operazione ‘Estate sicura’ hanno denunciato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 44enne del posto che, a seguito di perquisizioni domiciliare e veicolare, è stato trovato in possesso di 7 grammi di cocaina, e di un 22enne originario di Frosinone trovato in possesso di 8 grammi di hashish. Nell’ambito dei servizi sul territorio sono state inoltre controllate 209 persone e 146 automezzi; effettuati 13 controlli con precursori etilometrici; elevate 10 contravvenzioni per violazioni del Codice della strada per un totale di 758 euro.