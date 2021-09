Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando a Latina a sostegno di Damiano Coletta

LATINA – A sostegno del candidato sindaco Damiano Coletta era presente ieri a Latina, in piazza del Quadrato, il ministro del Lavoro Andrea Orlando.

Ad aprire l’incontro pubblico il primo cittadino Coletta che ha ringraziato il ministro Orlando per la sua presenza a Latina che rappresenta “un segnale importante di attenzione verso la seconda città del Lazio in un momento storico come questo, con la crisi sanitaria, quella economica e sociale scaturite dalla pandemia che ha provocato un aumento delle disuguaglianze. Penso oggi anche all’occupazione femminile: in 5 anni di amministrazione il nostro lavoro è stato anche creare una rete di organizzazione sociale per ridurre il divario di genere; abbiamo cercato di potenziare la capacità di fare rete, inclusione, non lasciare indietro nessuno”.

“Ho deciso di essere a Latina non per quello che faccio oggi, ma per quello che ho fatto prima, il ministro della Giustizia quando ho avuto modo di studiare e seguire le vicende che hanno riguardato questo territorio”.

E il ministro ha incontrato ieri anche i segretari Generali di Cgil, Cisl e Uil, Giovanni Gioia, Roberto Cecere e Luigi Garullo.

Dopo un’ampia panoramica sulle questioni inerenti la sicurezza nelle aziende, il Ministro ha anticipato l’inserimento di nuovi ispettori del lavoro sul territorio nazionale e soprattutto maggiori controlli nelle ASL, per armonizzare le attività con gli altri enti preposti. Per quanto riguarda la Corden Pharma di Latina, pur sottolineando la disponibilità come Ministero per tutto ciò che occorre nell’ambito degli ammortizzatori sociali, il Ministro ha condiviso l’idea di un tavolo interministeriale anche con il Ministero dello Sviluppo (MISE) al quale la Regione Lazio dovrebbe fare da tramite per la costituzione di un tavolo che vede la partecipazione di tutte le parti interessate per un progetto di sviluppo industriale sulla “Corden”, stabilimento in grave difficoltà per il suo rilancio. Inoltre è stata affrontata la questione delle politiche attive del lavoro che vede il Lazio con una situazione ancora di difficoltà a causa degli uffici dell’impiego che non sono ancora in linea con le altre regioni del nord, che stanno lavorando sui nuovi procedimenti per fare incontrare domanda ed offerta nel mercato del lavoro e quello della formazione. Una battuta da parte del Ministro che ha chiuso l’incontro sulla riforma delle pensioni che, secondo l’indirizzo di Orlando, non può che iniziare il confronto prendendo in prima istanza i cosìddetti lavori gravosi