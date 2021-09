Case di Quartiere a Latina, firmati cinque patti di collaborazione

Il Comune di Latina ha annunciato la firma su 5 patti di collaborazione complessi per la co-gestione delle 5 Case di Quartiere della città. Ieri sono stati sottoscritti degli accordi per l’ex Cinema Enal di Latina Scalo, la Casa Cantoniera di Borgo Sabotino e il Centro sociale di Borgo Piave. Oggi, inoltre, è stata la volta dell’ex scuola materna di Via Milazzo e dell’ex tipografia di Viale XVIII Dicembre. In totale sono 62 i sottoscrittori tra associazioni e cittadini. I patti prevedono l’utilizzo delle strutture in comodato d’uso gratuito per 5 anni, la co-gestione e la produzione di attività la cui vocazione è stata definita nel corso della fase di co-progettazione sviluppata con le associazioni che si sono proposte. In quasi tutti i casi si tratta di destinazioni culturali, artistiche, ricreative e sportive. Per la Casa Cantoniera di Borgo Sabotino le tematiche sono legate all’ambiente e sono estese ad altre zone della città. Per il centro di Borgo Piave, infine, prevalgono i temi dell’accoglienza e dell’apprendimento.