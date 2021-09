Covid, 14 casi in provincia. Cinque solo a Cori

LATINA – Sono 14 i casi Covid registrati ieri in provincia di Latina, secondo quanto comunicato dalla Asl nel consueto bollettino. Cinque positivi si contano a Cori, 2 a Fondi, Formia e Latina, uno ad Aprilia, Cisterna e sull’isola di Ventotene. Non si sono registrati decessi e un solo ricovero è stato effettuato nelle ultime 24 mentre non sono state notificate nuove guarigioni. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, le dosi somministrate ieri sono state 1.602.

LAZIO – Nel Lazio si registrano 243 nuovi casi positivi, 34 in meno rispetto alla giornata di domenica e 28 in meno rispetto a lunedì scorso. Si contano inoltre sei decessi e 361 pazienti guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,8%. “Si registra un deciso calo dei casi positivi – commenta l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato – Mai così bassi dagli ultimi due mesi grazie all’effetto dei vaccini”. Nel dettaglio, scendono a 11.196 i positivi attuali, con 442 ricoverati in area medica, 56 in terapia intensiva e 10.698 in isolamento domiciliare. Dall’inizio della pandemia inoltre i casi esaminati sono stati in totale 381.566, di cui 361.767 guariti dal covid, 8.603 deceduti.