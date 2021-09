Covid, 16 casi in provincia di Latina. Nessun decesso e 0 ricoveri

LATINA – 16 nuovi casi positivi al Covid si sono registrati in provincia di Latina nella giornata di ieri e sono stati resi noti dal consueto bollettino giornaliero della Asl. Sono distribuiti in 7 comuni, con il numero più alto fatto registrare da Aprilia dove si contano 5 contagi, 3 a Fondi e Latina, 2 a Formia e uno nei comuni di Itri, San Felice Circeo e Terracina. Nessun decesso è poi riportato nel bollettino come nessun ricovero è stato effettuato nelle scorse 24 ore. Sono 43 le nuove guarigioni e 2.085 le dosi di vaccino somministrate ieri.