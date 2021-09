Covid, 18 casi in provincia di Latina, 291 nel Lazio

LATINA – In provincia di Latina i contagi Covid segnalati dal bollettino della Asl di Latina sono stati 18, 5 dei quali nel capoluogo e 4 a Itri. Nelle ultime 24 ore non sono avvenuti decessi e ci sono stati due ricoveri e 109 guariti. Sul fronte delle vaccinazioni, infine, oggi il Lazio ha raggiunto quota 8 milioni e 160mila somministrazioni, pari a oltre l’81% della popolazione over 12 in doppia dose.

Nel Lazio sono emersi da oltre 20mila tamponi 291 casi di Covid, 80 in meno rispetto a mercoledì scorso. Segnalati anche 4 decessi, 533 guariti e un totale di 421 ricoverati e 51 terapie intensive.