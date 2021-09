Evade dai domiciliari, arrestata a Latina donna di 29 anni

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Volante di Latina hanno tratto in arresto per evasione H.N del 1992, pluripregiudicata. Il risultato è stato ottenuto grazie al rafforzamento dei dispositivi di controllo del territorio, voluto del Questore di Latina. La donna è stata rintracciata in un esercizio commerciale nel capoluogo ieri pomeriggio, dopo che un uomo aveva chiamato il 113 per segnalare una persona sospetta che si aggirava all’interno del supermercato. La 29enne all’arrivo della Polizia ha tentato inutilmente di riguadagnare la via di casa ma è stata bloccata dai poliziotti prontamente intervenuti sul posto. Gli agenti l’hanno quindi accompagnata in Questura per le formalità di rito. L’A.G. avvisata dei fatti ne ha disposto la detenzione nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere giudicata nella mattinata di domani.