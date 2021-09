Incendio a San Donato lambisce abitazioni e parco sportivo

SABAUDIA – Oggi pomeriggio i Volontari della protezione civile e del nucleo anc sabaudia0DV hanno operato a Borgo San Donato via Tevere, per dare supporto ai gruppi comunali di Sabaudia e Pontinia che stavano già operando su un incendio boschivo. L’ incendio appiccato da ignoti ad un mucchio di plastica nera all’ interno d una azienda agricola per le coltivazione serra dal cumolo della plastica. Le fiamme si sono sprigionate dal lato destro e sinistro all’interno di una scolina confinante con campo sportivo di Borgo San Donato, arrivando pericolosamente a delle abitazioni. Solo il pronto intervento dei gruppo comunali ha evitato il peggio per le persone e i lori beni. Il rogo ha interessato un’area del palco comunale nel centro sportivo San Donato distruggendo alcune piante di pino marittimo, siepi e la tubazione idrica. Ancora da quantificare i danni in entrambi i casi sia del palco comunale che per centro sportivo.