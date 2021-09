Incidente sulla Frosinone Mare, la Procura apre un’inchiesta

LATINA – La procura della repubblica ha aperto un’inchiesta sull’incidente che domenica pomeriggio sulla Frosinone – mare ha coinvolto diversi motociclisti, tre di loro hanno perso la vita e ora il sostituto procuratore Valerio De Luca ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, e ha disposto l’autopsia sulle salme di Francesco Scacchetti di Priverno, Daniele Narducci e Luciana Piccirilli della ciociaria. Altre tre motociclisti sono ricoverati a causa dei detriti delle moto volati, letteralmente, per il forte impatto che ha coinvolto le due moto. Uno di loro è in gravi condizioni al San Camillo di Roma. Increduli e sotto shock i motociclisti con cui Scacchetti stava viaggiando, che in un posto pubblico sul gruppi I centauri Lepini scrivono: “Quello che è accaduto è fuori da ogni logica e ci ha lasciato tutti sgomenti. Grande la tristezza per la perdita di un amico, per le altre vittime e per quelli che sono rimasti feriti in uno scenario apocalittico. Molti, dopo quello che hanno visto non risaliranno più sulla moto e la ferita brucerà per molto tempo, chissà se il motociclismo nella nostra zona sarà più lo stesso. Nonostante tutto ci resta la foto scattata pochi minuti prima durante un aperitivo tra le risate e la spensieratezza prima del rientro. “Martedì andiamo in pista? Vorrei iniziare a girare!” “Ok, è deciso, martedì andiamo!” Siamo sempre i soliti noi motociclisti, prendiamo ogni volta impegni che non riusciamo a mantenere.