LATINA – E’ venuta a mancare ieri sera la dottoressa Antonella Galardo, ex Dirigente del Comune di Latina da pochi mesi in pensione dopo 34 anni di servizio nell’Ente. Persona stimata e apprezzata da tutti per la sua professionalità e le sue qualità umane, l’amministrazione comunale esprime alla famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze a nome di tutta la cittadinanza.