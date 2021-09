La scrittrice di Latina Giulia Mariniello racconta la genesi di “La figlia del comandante”

LATINA – Giulia Mariniello è una giovane scrittrice di Latina. Ha appena 21 anni, ma sta realizzando il suo sogno, quello, appunto, di vedere pubblicato il suo libro. “La figlia del comandante. Il prezzo della libertà” (Pathos edizioni), è la sua prima opera. Si tratta di un fantasy – gothic, ma c’è molto altro nel suo primo romanzo, che – assicura – non sarà l’ultimo. L’idea è quella di trasformare la storia di Galatriel in una saga e le sue idee sono molto chiare. Nel cassetto il sogno di un viaggio in nuova Zelanda, dove è ambientato il libro.

Ne abbiamo parlato con la stessa autrice