Sermoneta, al via sabato il “Trofeo Madonna della Vittoria”, nel ricordo di Gennaro Tedesco

L’Asd Borgate Riunite Sermoneta ha ormai definito ogni dettaglio e grazie alla collaborazione e al sostegno logistico dell’Uisp di Latina ha preparato accuratamente la 35esima edizione del “Trofeo Madonna della Vittoria”. L’appuntamento, divenuto una delle tradizioni più longeve nel panorama provinciale degli eventi sportivi, è per sabato pomeriggio, 2 ottobre: il raduno è fissato alle 14 al campo sportivo “Le Prata”, lo start scatterà alle 16.30. A differenza di quanto accadeva in passato, il percorso di 10 chilometri sarà interamente pianeggiante: i podisti non raggiungeranno il paese di Sermoneta ma attraverseranno le località di Monticchio e Pontenuovo misurandosi in una gara decisamente più veloce rispetto alle precedenti edizioni. Questa novità fu inaugurata nel 2019 e vide i successi di Davide Di Folco della Polisportiva Ciociara Antonio Fava, in 35 minuti netti, e di Luminita Lungo del Gs Bancari Romani, in 42 minuti. Come vuole la tradizione, anche questa volta saranno riservati ricchi e gustosi premi ai primi cinque assoluti nella graduatoria maschile e femminile, ma anche ai primi cinque di ogni categoria e alle prime cinque società per numero di partecipanti. Come accaduto nella scorsa edizione, inoltre, gli organizzatori proporranno una corsa non competitiva per bambini dai 5 ai 12 anni, con premi per i primi 150: l’iniziativa, che nel 2019 fece registrare oltre 100 adesioni, comporta l’iscrizione gratuita proprio per avvicinare i più piccoli al podismo. La vera novità di sabato sarà però il ricordo di un atleta e amico scomparso prematuramente. Il Trofeo Madonna della Vittoria sarà abbinato infatti al “Memorial Gennaro Tedesco”, portacolori delle stesse Borgate Riunite ma in precedenza pilastro portante dell’Atletica Latina. “Gennaro era l’amico di tutti i podisti – ha precisato il segretario dell’Asd Aldo Vastola – con i suoi consigli e la sua esperienza era d’aiuto a chiunque ed era amato da chiunque. Solo a parlarne mi emoziono, personalmente lo ritenevo un padre che mi ha insegnato a correre. Per questo motivo, in accordo con la famiglia, abbiamo deciso di dedicargli questo memorial: servirà a ricordarlo nel tempo e a ricordare la sua storia, di atleta e di persona splendida”. La stessa famiglia di Tedesco offrirà un trofeo ai vincitori del maschile e del femminile. A loro, oltre al prosciutto riservato a tutti i primi classificati, andrà anche un orologio sportivo mentre ai piazzati dei buoni spesa e dei cesti. Il pacco gara, invece, sarà consegnato ai primi 350 iscritti. Per adesioni e informazioni scrivere a atleticaleggera.latina@uisp.it o contattare il numero whatsapp 328.1193101.