Accusato di atti persecutori, arrestato dai Carabinieri durante un controllo

SABAUDIA – Lo scorso pomeriggio a Sabaudia, in località Borgo Vodice, i carabinieri della locale stazione traevano in arresto un 66 enne di Monte San Biagio. In particolare, i militari operanti, durante un servizio di pattuglia, sottoponendo a controllo l’uomo, accertavano a seguito di interrogazione alla banca dati, che risultava ricercato poiché colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’ ufficio g.i.p del tribunale di Latina, lo scorso 4 ottobre, per il reato di atti persecutori. L’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Vasto.