Aprilia, arrestato pucher con una mazza da baseball in auto

APRILIA – I Carabinieri del n.o.r.m. del reparto territoriale di Aprilia, nell’ambito di attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 23 enne del posto che, durante un posto di controllo, è stato fermato a bordo di autovettura per essere sottoposto ad accertamenti. Le operazioni di perquisizione personale, veicolare e domiciliare, hanno permesso di trovarlo in possesso di 4 involucri contenenti cocaina, materiale per il confezionamento, nonché della somma di euro 610,00, il tutto sottoposto a sequestro.

Il 23enne è stato anche denunciato per porto d’armi o oggetti atti ad offendere e detenzione illegale di munizionamento, poiché trovato in possesso di una mazza da baseball, di un coltello a serramanico e di una cartuccia calibro 6,35. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del comando stazione di Aprilia a disposizione dell’autorità giudiziaria.