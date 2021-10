Basket, riparte il campionato della Benacquista Latina

LATINA – Il countdown sta per terminare, finalmente la regular season è ai nastri di partenza e la Benacquista Assicurazioni Latina Basket è pronta, domenica 3 ottobre, a esordire in questa nuova ed stagione nel Campionato di Serie A2. Per i nerazzurri la prima giornata del torneo sarà particolarmente importante. Se da un lato ci sarà l’entusiasmo di giocare al PalaBianchini e alla presenza del proprio pubblico, che potrà entrare al palazzetto fino a un massimo del 35% della capienza, per contro si troverà di fronte un avversario estremamente ostico. La Tezenis Scaligera Verona è, infatti, una delle squadre più forti del girone e, sicuramente, una delle formazioni votate per il salto di categoria. Palla a due fissata alle ore 18:00.

Per gli uomini guidati da coach Gramenzi, al suo settimo anno nel club latinense, si tratta di una sfida inedita, negli anni passati, infatti le due compagini non si sono mai affrontate, perché inserite in gironi diversi. Nel roster della Benacquista c’è un volto noto per gli scaligeri: Terry Henderson Jr, chenella prima parte della stagione 2018/19 aveva militato con la squadra veronese proprio nel campionato di Serie A2 (a febbraio del 2019 aveva poi firmato con Greensboro Swarm con cui ha giocato 10 gare in quintetto base nella NBA G League).