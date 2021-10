Calano i casi Covid in provincia di Latina, i dati del bollettino settimanale della Asl

LATINA – Scende la curva dei contagi Covid in provincia di Latina. Lo dice l’ultimo bollettino settimanale diffuso dalla Asl per il periodo compreso tra il 29 settembre al 5 ottobre.

In questa settimana sono stati 175 i casi registrati, in quelle precedenti erano stati 196 la scorsa, 193 in quella precedente, 202 e 234 nelle prime due di settembre. Nessun decesso è stato registrato per la seconda settimana consecutiva e sono stabili i ricoveri: 9 quelli tra il 29 settembre e il 5 ottobre, 8 in quella precedente. Diminuiscono le guarigioni, 280 negli ultimi sette giorni contro le 433 notificate tra il 22 e il 28 settembre.

Scendono anche le vaccinazioni: sono state 9.338 le dosi somministrate nell’ultima settimana contro le 11.579 della precedente.