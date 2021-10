Commercio con frode all’Erario, a Latina denunciati tre fratelli e una donna

LATINA – Sottraevano beni e quote alle loro società e quando i debiti tributari sono diventati molto consistenti, per centinaia di migliaia di euro, hanno costituito altre sei società titolari di negozi di abbigliamento a Latina e nella Capitale. Quattro imprenditori, appartenenti alla stessa famiglia e la moglie di uno di loro, sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza al termine delle indagini nell’operazione “Bad Fashion” coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina. I quattro, denunciati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, sono stati smascherati dopo una serie di accertamenti bancari e con l’analisi dei documenti contabili. Sono accusati di aver trasferito sistematicamente quote, denaro e auto di lusso, tra le quali una due Porsche, a società “pulite” per impoverire il patrimonio di quelle gravate da debiti con l’Erario e rendere totalmente inefficace l’azione dell’Agenzia delle Entrate. Il Gip di Latina Molfese ha disposto il sequestro di conti correnti e di altre proprietà per un totale di oltre 300mila euro.