Controlli del Nas nelle mense ospedaliere, multe e sanzioni in provincia di Latina

LATINA – Controlli a tappeto in tutto il centro Italia sulla ristorazione collettiva e le mense degli ospedali. All’operazione hanno partecpato 300 militari dei 12 nuclei antisofisticazioni. Undici in tutto le ispezioni effettuate dal personale del Nas di Latina, sei delle quali hanno riguardato la provincia pontina e cinque il territorio di Frosinone.

A carico di una struttura sanitaria di Aprilia è stata contestata una violazione amministrativa per il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo, con una sanzione di 2mila euro. Sono state inoltre contestate altre quattro violazioni amministrative a causa di non conformità strutturali nei locali cucina, locali lavaggio stoviglie, bagni e spogliatoi, per le quali è prevista la sola segnalazione alle aziende Asl competenti per l’adozione di prescrizioni finalizzate al ripristino delle condizioni igieniche. In questo caso le irregolarità riguardano strutture sanitarie a Latina, Fondi, Sora e Veroli.