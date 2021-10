Covid, la curva settimanale continua a scendere in provincia di Latina

LATINA –La curva dei contagi da coronavirus continua a scendere in provincia di Latina. Secondo il bollettino settimanale della Asl, che ha analizzato il periodo compreso tra il 6 e il 12 ottobre, sono 164 i casi registrati, la settimana precedente erano stati 175. Il picco più alto il 7 ottobre con 41 casi in un giorno, il 12 ottobre invece sono tati solo 10. Nell’arco temporale preso in considerazione non sono stati registrati decessi, mentre i ricoveri sono stati 10. Nella scorsa settimana le guarigioni sono state 324, in crescita rispetto alle 280 della settimana precedente. Per quanto riguarda le vaccinazioni, infine, le dosi somministrate negli scorsi sette giorni sono state 7971.