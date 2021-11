Covid, nuovo balzo in avanzo: 66 nuovi casi in provincia di Latina

LATINA – Balzo in avanti della curva dei contagi da coronavirus in provincia di Latina. Si registra anche un altro decesso dopo i due dei giorni scorsi, sono 66 i nuovi casi comunicati dal bollettino della Asl, il secondo dato più alto del mese. In totale in questi 31 giorni le positività sono state 1029 ( a settembre erano stati meno di 900), con una media di circa 33 ogni giorno.

Per quanto riguarda i contagi di oggi i picchi più alti si registrano in due città, le uniche ad avere una crescita a due cifre: sia ad Aprilia che a Latina, infatti, i casi sono stati 17. Gli altri sono distribuiti in altri 13 comuni: 6 sono a Fondi, 4 a Lenola e Sabaudia, 3 a Cori e Formia, 2 nei territori di Bassiano, Cisterna, Sermoneta e Sonnino, uno infine a Monte San Biagio, Pontinia, Priverno e Terracina.

Nel bollettino è riportato anche il decesso di un paziente residente ad Aprilia, mentre nelle scorse sono stati effettuati anche 3 nuovi ricoveri. Non sono state notificate nuove guarigioni.