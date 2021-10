Elezioni amministrative 2021, i 12 Comuni pontini al voto

I cittadini di 12 comuni pontini sono chiamati a votare per eleggere il sindaco e i componenti della giunta comunale ieri sera rush finale della campagna elettorale nei 12 Comuni pontini che domani e lunedì andranno al voto. Complessivamente potranno recarsi alle urne 252.497 aventi diritto su un totale di 270 sezioni. In tre casi si tratta di Amministrazioni guidate da un commissario prefettizio: Formia, Cisterna e Sezze. In cinque città, inoltre, si potrà ricorrere anche al ballottaggio, il 17 e 18 ottobre, essendo abitate da oltre 15mila persone: si tratta di Latina, Formia, Cisterna, Sezze e Minturno. Vanno al voto anche Priverno, Pontinia, Itri, Castelforte, Norma, Sperlonga e Roccasecca dei Volsci. Per loro il nome del sindaco si conoscerà subito.

Chi non avesse la tessera elettorale o un valido riconoscimento di identità può rivolgersi al Comune di appartenenza che in questi giorni stanno facendo ore straordinarie per permettere a tutti di esercitare il proprio diritto al voto.

Radio Immagine, Radio Luna e Radio Latina seguiranno passo passo lo spoglio elettorale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalla chiusura delle urne, lunedì alle ore 15.

Sarà possibile seguire gli approfondimenti anche sul canale 637 del digitale terrestre.