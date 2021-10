Falsità ideologica in atto pubblico, denunciata una donna a Formia

FORMIA – I Carabinieri di Formia, a conclusione di una specifica attività di indagine, hanno denunciato all’autorità giudiziaria una 49 enne del posto, imprenditrice, proprietaria di uno stabilimento balneare. I militari dell’arma hanno accertato che la donna aveva disatteso quanto attestato il 4 agosto scorso in apposita scia, funzionale ad ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento di intrattenimenti musicali, ovvero di non effettuare alcuna forma di pubblicità, promuovendo invece anche sui social le proprie attività.