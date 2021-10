Franco va in pensione, la lettera ai clienti del cameriere dello storico ristorante Impero di Latina

LATINA – Va in pensione Franco, cameriere onnipresente dello storico Ristorante Impero di Latina, il primo della città aperto a Littoria nel 1934, chiuso solo due volte: durante la guerra e per il covid. Franco ha fatto parte di questa lunga storia a partire dalla fine degli anni ’70, e oggi, alla sua squisita affabilità, alla sua garbata confidenza, al modo in cui ha interpretato il suo ruolo, con grande serietà, ma con il sorriso sulle labbra, i clienti più affezionati rendono omaggio: “E’ un’istituzione”, dice Vincenzo Carucci, tra i più assidui nel locale sotto i portici di Piazza della Libertà dove sono passati e ancora oggi pranzano sindaci, professionisti, giornalisti e commercianti, alcuni di loro sono stati ospiti fissi, sempre lo stesso giorno, per anni, allo stesso tavolo diventato un po’ come quello di casa.

Il signor Caschiera, classe ’55, era un ragazzo nel 1979, quando i proprietari del ristorante già ben avviato, decisero di assumerlo. Alle spalle aveva solo un po’ di apprendistato da meccanico e da elettricista, si era dato da fare, ma era ancora in cerca del posto giusto. E riuscì a trovarlo: il mestiere della vita che ha svolto assiduamente per oltre quarant’anni.

“Ringrazio prima di tutto il signor Silvestro e la signora Iris – ha scritto a mano su un foglietto letto con commozione durante uno dei suoi ultimi servizi prima del congedo per raggiunti limiti, che arriverà i primi di novembre – e ringrazio il cuoco Alessandro che hanno accompagnato la mia vita fin da ragazzo. Mi hanno trattato meglio di un figlio e non posso mai dimenticare gli anni insieme con l’amore e l’amicizia che mi hanno donato. Sono stato un privilegiato, molto orgoglioso di aver vissuto insieme la vita lavorativa conoscendo tantissime persone. Tutti mi volevano bene ed io a loro. Mi mancheranno. Ho visto crescere figli e nipoti dei miei amici-clienti, auguro buona vita a tutti. Ora è arrivato anche il mio momento di andare in pensione. Un abbraccio a tutti e questo era il minimo per salutare tra un piatto e l’altro”.

Sorride Franco nella sua impeccabile giacca rossa. Agli amici-clienti mancherà anche lui. (qui, due foto-ricordo con alcuni di loro)