Gianluca Taddeo sindaco di Formia, la composizione del consiglio comunale

FORMIA – Gianluca Taddeo è il sindaco di Formia. Il candidato di Forza Italia, Fratelli d’Italia e altre quattro liste l’ha spuntata per appena 38 voti sul suo avversario Amato La Mura. Taddeo ha ottenuto il 50,13% delle preferenze, il suo avversario il 49,87%. Una vittoria arrivata a conclusione di uno scrutinio incerto fin dalle prime battute.

Gianluca Taddeo al primo turno aveva ottenuto il 36,62% delle preferenze e Amato La Mura il 27,45%.

In consiglio comunale, 6 seggi sono per la lista Taddeo per Formia e 4 per Forza Italia, 3 per Fratelli d’Italia e uno rispettivamente per le liste Periferie al Centro e Formia Vinci. 3 seggi, all’opposizione, sono per Prima Formia, e uno per ognuna delle liste Formiamo il Futuro e Guardare Oltre, uno seggio assegnato anche al Pd. Sono stati eletti consiglieri i due candidati non eletti Amato La Mura e Luca Magliozzi.