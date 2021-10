Il Questore emette un Daspo per un 44enne di Latina

LATINA – Questa mattina il Questore di Latina ha emesso un Daspo nei confronti di un 44enne residente nel capoluogo, accusato di aver lanciato un fumogeno in piazzale Prampolini la sera del 4 settembre scorso, in occasione della partita Latina – Paganese. L’uomo, già denunciato dalla Digos per lo stesso episodio, è stato accusato di aver creato una situazione di grave pericolo per i passanti. Per i prossimi due anni non potrà accedere alle manifestazioni sportive.