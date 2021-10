Incidente in viale Kennedy a Latina, fuggono all’alt dei Carabinieri perchè in possesso di droga

LATINA – Sono fuggiti all’alt dei Carabinieri perché erano in possesso di cocaina i tre ragazzi rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte su Viale Kennedy, a Latina. L’auto sulla quale si trovavano ha accelerato alla vista della pattuglia. All’altezza di una curva, però, la vettura e uscita di strada ed è finita contro un albero. Mentre due degli occupanti sono rimasti in auto, perché feriti, un terzo è fuggito ed è stato rintracciato poco dopo dai militari che avevano prestato soccorso ai feriti. Per loro è stato necessario il ricovero all’ospedale Goretti con una prognosi di 30 giorni. Il veicolo è stato sequestrato.