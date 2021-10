Approvato il testo sull’istituzione del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest

“Abbiamo approvato in Giunta il testo sul progetto di istituzione del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest, che prevede la fusione dei Consorzi “Agro Pontino e “Sud Pontino”, e che ora andrà al vaglio della Commissione consiliare e poi dell’Aula, proseguendo così l’attività di sistematizzazione delle realtà consortili del Lazio, come previsto dalla legge regionale 12/2016 che istituisce il passaggio da 10 a 4. Un lavoro di razionalizzazione fortemente voluto dal nostro Presidente Zingaretti, che ha già interessato i progetti del Litorale Nord, nato dalla fusione dei consorzi “Tevere e Agro Romano”, “Maremma Etrusca” e “Pratica di Mare”, e di Etruria Meridionale Sabina, nato dalla fusione di “Reatina” e “Val di Paglia Superiore”. Subito dopo l’approvazione del progetto da parte del Consiglio regionale, la Commissaria Sonia Ricci, che ringrazio per il prezioso lavoro della commissaria Sonia Ricci, indirà entro i successivi 90 giorni le elezioni degli organi”. Lo dichiara in una nota l’Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati.