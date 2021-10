La Polizia arresta un latitante a Latina

LATINA – La Questura di Latina nella mattinata di domenica ha ritracciato e arrestato un cittadino romeno, T.C. di anni 41, gravato da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Latina nel 2019 per espiare la pena di 1 anno, 8 mesi 15 giorni di reclusione, a seguito di una rapina messa a segno nel 2008. L’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce, verosimilmente per sottrarsi al carcere, ma le ricerche effettuate dai poliziotti della Squadra Volante, anche grazie alla profonda conoscenza del territorio e di tutte le complesse dinamiche relative al sottobosco di cittadini stranieri privi di regolare dimora, hanno consentito il suo rintraccio. Una volta avuta certezza della sua identità, i poliziotti della Volante lo hanno bloccato.