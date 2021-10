Latina, il Sindaco a colloquio con la propria coalizione e con le altre forze politiche

LATINA – Nel tardo pomeriggio di oggi il Sindaco Damiano Coletta incontrerà tutte le forze della coalizione che lo hanno sostenuto alle ultime elezioni. Sarà l’occasione per definire il percorso da intraprendere per la formazione di un governo cittadino dalle larghe intese che garantisca l’Amministrazione della città nella consiliatura che si è appena aperta. Lunedì mattina, poi, il primo cittadino terrà una serie di colloqui con i rappresentanti delle forze del centrodestra e civiche che compongono il nuovo Consiglio Comunale. «È arrivato il momento di dimostrare senso di responsabilità – commenta il Sindaco Damiano Coletta – la città è pronta a rilanciarsi attraverso progetti concreti e i cittadini si sono espressi in maniera chiara. È fondamentale, partendo dai valori, riunire tutte le forze politiche che vogliono il bene di Latina, non possiamo permetterci battute d’arresto».