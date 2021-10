Normativa anticovid, controlli e multe del Nas in provincia di Latina

LATINA – Controlli a tappeto in tutto il centro Italia da parte dei carabinieri del Nas nel corso dell’ultimo fine settimana sulle disposizioni relative al Green Pass e sul rispetto delle misure di contenimento del covid. L’attenzione si è concentrata in particolare sul monitoraggio dei locali della movida ma anche sulle strutture ricettive, le attività di ristorazione e le palestre.

Il Nas di Latina nella provincia pontina e sul territorio di Frosinone hanno accertato una violazione penale e otto amministrative, con sanzioni per un importo totale di 3.200 euro. I militari hanno in particolare eseguito 46 ispezioni, 27 delle quali in provincia di Latina e 19 in provincia di Frosinone. Nel dettaglio, in una palestra di Pontinia è stata contestata una violazione amministrativa per mancanza di dispositivi di protezione e una penale per mancanza del Dvr, documento di valutazione dei rischi. La mancata installazione della cartellonistica relativa alle misure anti covid è stata invece contestata in un pub di Formia. Altre violazioni sulla mancanza del Green pass sono state invece contestate in alcuni locali pubblici e una palestra della provincia di Frosinone.