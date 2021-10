Occhi puntati sul ballottaggio, Zaccheo dice “No” al confronto con Coletta

LATINA – Occhi puntati sul ballottaggio del prossimo 17 e 18 ottobre nella città capoluogo. I seggi saranno aperti domenica 17 dalle 7 alle 23 e lunedì 18 dalle 7 alle 15.

Il candidato del centro sinistra, Damiano Coletta chiama al confronto l’avversario del centrodestra Vincenzo Zaccheo che però in una nota firmata dai segretari della coalizione specifica: “Coletta chiede un confronto pubblico in piazza essendo abituato, da ex calciatore, alla logica della curva. Non ci sono le condizioni minime per acconsentire ad un confronto con chi fugge dalle idee e dai programmi per rifugiarsi nell’insulto, nella demonizzazione continua dell’avversario politico trasformato in nemico personale”, si legge nella nota che continua: “Noi continueremo a confrontarci con le persone, fra la gente e con la gente. Al riparo dai salotti radical chic che piacciono a lui, Coletta ci troverà sempre nei mercati, nelle periferie, fra le categorie sociali, economiche e produttive della città”.

“Il coraggio di Zaccheo, a quanto pare, è durato meno di 24 ore. Non vuole più confrontarsi con me perché sa che ne uscirebbe ridimensionato e parla a sproposito di insulti e di logiche della curva”, risponde Coletta dalla sua pagina Facebook e prosegue: “Se vuole scappare dal confronto, che faccia pure. Lo inchioderemo lo stesso, andando in mezzo alla gente, strada per strada, casa per casa. Perché Latina non merita di essere affidata ancora una volta nelle mani di un personaggio che ha lasciato solo macerie e debiti”.