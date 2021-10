Ragazzina di 12 anni cade dal balcone di casa a Borgo San Michele

BORGO SAN MICHELE – Una ragazzina di 12 anni è caduta dal secondo piano del palazzo in cui abita a Borgo San Michele. Per cause che sono in corso di accertamento sarebbe scivolata da oltre sei metri. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme alle forze dell’ordine. La 12enne è stata trasportata al Goretti di Latina, i testimoni hanno raccontato che era cosciente al momento del ricovero. I fatti in via Montale a Borgo San Michele.