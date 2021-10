Riforniva di ecstasy i rave party, arrestato 30enne a Cisterna

La Polizia di Cisterna ha arrestato un uomo di origine moldave di 30 anni per traffico di sostanze psicotrope. E’ stato infatti trovato in possesso di circa 500 gr di ecstasy, già confezionata in dosi. I poliziotti, con l’aiuto delle unità cinofile della Polizia di Nettuno, hanno trovato la droga nell’abitazione dell’arrestato, nonostante il tentativo del 30enne di nasconderla in panni intrisi di sostanze di origine animale, per sviare i cani antidroga. Lo straniero, da tempo nel mirino degli investigatori, è solito frequentare i rave party dove pratica un fiorente commercio illegale di droga. Era infatti già stato identificato in due casi durante un rave a Marciano e in uno a Camerino in provincia di Macerata. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato e sequestrato anche circa 3000 euro frutto dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale.