San Felice, Via Monte Circeo, iniziati i lavori

SAN FELICE CIRCEO – Sono iniziati i lavori di ripristino del manto bituminoso di via Monte Circeo, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Migliara 58 e quello con via della Pineta.

Dopo l’eliminazione delle radici che avevano deformato la sede stradale e la creazione degli allacci alla rete fognaria pubblica per scarichi civili – attività da completare necessariamente prima del rifacimento della pavimentazione – è in corso l’asfaltatura della principale arteria stradale di accesso a San Felice Circeo.

“Terminato questo primo tratto di strada – spiega Monia di Cosimo, consigliere comunale con delega ai Lavori Pubblici – passeremo al secondo segmento che unisce Borgo Montenero a La Cona. In questo modo, la principale via di accesso a San Felice Circeo sarà ultimata. Nell’ultimo anno, sono stati aperti dei cantieri necessari per la creazione di una nuova fascia frangivento e di servizi che, da un punto di vista tecnico, avevano la precedenza sull’asfaltatura.” “I lavori non termineranno con Via Monte Circeo – continua il consigliere – Abbiamo individuato una serie di strade che verranno riasfaltate ai termini di questi lavori.”

