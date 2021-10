Summit in Regione tra Marino Fardelli e Monica Sansoni

LAZIO – Primo incontro-confronto, nella sede del Consiglio Regionale del Lazio, tra Monica Sansoni Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza e Marino Fardelli Difensore Civico della Regione Lazio. “I nostri rispettivi ruoli – commentano Sansoni e Fardelli – registrano una progressiva attenzione che sin da primi giorni stiamo declinando andando incontro agli interessi individuali e collettivi dei minori, dei cittadini tutti che si rivolgono a nostri rispettivi Istituti indipendenti e imparziali che hanno la peculiarità di rispondere alle attese con una costante attenzione alle istanze e richieste presentate sia dai singoli che dal mondo associativo”.

All’ordine del giorno di un prossimo incontro anche la possibilità di un lavoro comune sui temi sensibili utili a contribuire alla crescita di una convivenza organizzata dove al cittadino, in quanto persona, è garantita la puntualità, l’imparzialità e il giusto riscontro alle sue legittime aspettative.

“Insieme al nostro collega Stefano Anastasia, Garante dei Detenuti, pensiamo di avviare un percorso insieme dove le figure istituzionali del Consiglio Regionale del Lazio si confrontano e discutano a cadenza periodica per sviluppare la considerazione dei cittadini come soggetti di diritto e di tutela, ognuno nel proprio ambito di azione”.

Campagne di comunicazione, iniziative online e in presenza non appena sarà possibile, convenzioni, momenti di confronto con il mondo esterno e momenti di confronto anche con le Amministrazioni locali, saranno i primi passi che verranno percorsi insieme per un maggior raccordo tra gli organismi di garanzia del Consiglio Regionale del Lazio.

“Ancora una volta ringraziamo i consiglieri regionali del Lazio che ci hanno dato fiducia e la disponibilità del Presidente del Consiglio Regionale Marco Vincenzi ad avviare con noi momenti di confronto utili per permettere ai cittadini di conoscere ed informarsi su quello che i nostri rispettivi Istituti di Garanzia svolgono per il bene collettivo, concludono Monica Sansoni e Marino Fardelli”.