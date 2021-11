304 casi Covid in una settimana in provincia di Latina

LATINA – Sono 304 i casi Covid registrati in provincia di Latina, nel corso della settimana che va dal 27 ottobre al 2 novembre e 100 se ne contano solo ad Aprilia. Sono i dati diffusi dal bollettino settimanale della Asl. La settimana precedente erano stati 288 e in quella prima ancora 198. I picchi più alti si sono registrati il 27 e il 31 ottobre con 67 e 66 casi. Sono stati 3 i decessi di cui 2 ad Aprilia e uno a Latina e 11 i ricoveri. I guariti sono stati 137, in calo rispetto ai precedenti sette giorni quando erano stati 212. Stabili, infine, le vaccinazioni che sono state 7.255.