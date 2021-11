500 mila euro vinti alla Tabaccheria Ferrara di via Priverno

LATINA – 500 mila euro sono stati vinti ieri pomeriggio alla Tabaccheria Ferrara in via Priverno a Latina. “Intorno alle 16:30 è entrato questo signore, ha comprato il biglietto Portafortuna Plus da cinque euro e dopo un po’ è rientrato chiedendomi cosa doveva fare avendo vinto 500 mila euro. Io, scherzando, gli ho risposto che potevamo andare via insieme”. Lo racconta Carmine, proprietario della tabaccheria Ferrara a Latina che ieri pomeriggio ha venduto il biglietto vincente al fortunato avventore. “Non è un cliente abituale, ma è anche vero che abbiamo aperto da poco, appena dal 25 aprile, sono felice davvero. Non abbiamo potuto fare l’inaugurazione a causa del Covid, questo è anche meglio”, scherza Carmine.