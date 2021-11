A Pantanello di cormorani “occupano” le isole di basking

LATINA – Funzionano le isole di basking realizzate negli stagni del Parco di Pantanello all’interno del Monumento Naturale Giardino di Ninfa. Lo conferma la presenza un gruppo di cormorani (nella foto scattata da Simona Dario di Confagricoltura) che si sono posati su una delle infrastrutture green realizzate per il progetto Greenchange che vede capofila la Provincia di Latina. Si tratta di piattaforme in legno di bambù che, grazie anche alla piantumazione di specie igrofile come cannucce, tifa e carice, accolgono i migratori, ma anche le specie stanziali, nei momenti di riposo per “scaldarsi al sole” (questo significa infatti il verbo inglese to bask). La sosta in questo modo avviene lontana da pericoli, in un punto dove i predatori non possono arrivare. Le isole flottanti contribuiscono anche – spiegano gli esperti – alla conservazione delle specie più minacciate e alla tutela all’incremento della biodiversità di Pantanello.

Le azioni del Progetto europeo per la tutela della biodiversità dell’Agro pontino LIFE17NAT IT/000619 GREENCHANGE sono state pianificate dai partner: Provincia di Latina partner capofila, Poliedra Politecnico di Milano, CIRF – Centro italiano per la Riqualificazione Fluviale, U-Space, MIEMA – Malta Intelligent Energy Management Agency, Confagricoltura Latina.