Aprilia, rimane l’obbligo della mascherina all’aperto

È stato prorogato di una settimana l’obbligo di mascherina all’aperto ad Aprilia. Lo stabilisce una nuova ordinanza del Sindaco, pubblicata sull’albo pretorio del Comune. L’obbligo era stato disposto due settimane fa, a causa dell’incremento di casi positivi in Città e della difficoltà di ricondurre tale aumento a specifici focolai. L’atto era stato poi prorogato per una settimana, lunedì scorso. “La situazione rimane critica – commenta il Sindaco di Aprilia Antonio Terra – purtroppo non registriamo nessun miglioramento rispetto alle scorse settimane: il trend dei positivi rimane in crescita e l’avvicinarci alle festività ci obbliga a mantenere alta l’attenzione. Del resto, ormai non siamo più l’unica Città ad aver varato un provvedimento di questo tipo: sono di ieri le ordinanze dei Sindaci di Fiumicino e di Albano Laziale, mentre l’ANCI attraverso il suo presidente ha chiesto al Governo di lavorare ad un provvedimento nazionale nella stessa direzione”. Al momento, i cittadini positivi censiti sul portale ASL e residenti ad Aprilia sono 601, con un incremento di 19 contagi nelle ultime 24 ore.